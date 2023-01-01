2000 kinesiska yuan renminbi till Isle of Man-pund

Konvertera CNY till IMP med den verkliga valutakursen

2 000 cny
221,55 imp

1.00000 CNY = 0.11077 IMP

Mid-market exchange rate at 15:32
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86681.093791.17091.492191.657250.963718.7438
1 GBP1.1536711.2618105.1841.721541.911961.1117921.6247
1 USD0.914350.792519183.36011.364351.515270.881117.138
1 INR0.01096840.009507170.011996110.01636690.01817740.01056980.20559

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du kinesiska yuan renminbi till Isle of Man-pund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja CNY i den första listrutan för valutan du vill växla och IMP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för CNY till IMP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för kinesiska yuan renminbi

CNY till USD

CNY till HKD

CNY till CAD

CNY till EUR

CNY till GBP

CNY till AUD

CNY till INR

CNY till SGD

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Chinese Yuan RMB/Isle of Man-pund
1 CNY0.11077 IMP
5 CNY0.55388 IMP
10 CNY1.10775 IMP
20 CNY2.21550 IMP
50 CNY5.53875 IMP
100 CNY11.07750 IMP
250 CNY27.69375 IMP
500 CNY55.38750 IMP
1000 CNY110.77500 IMP
2000 CNY221.55000 IMP
5000 CNY553.87500 IMP
10000 CNY1107.75000 IMP
Växelkurser Isle of Man-pund/Chinese Yuan RMB
1 IMP9.02729 CNY
5 IMP45.13645 CNY
10 IMP90.27290 CNY
20 IMP180.54580 CNY
50 IMP451.36450 CNY
100 IMP902.72900 CNY
250 IMP2256.82250 CNY
500 IMP4513.64500 CNY
1000 IMP9027.29000 CNY
2000 IMP18054.58000 CNY
5000 IMP45136.45000 CNY
10000 IMP90272.90000 CNY