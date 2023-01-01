جنيه مانكس إلى فرنك سويسري

تحويل IMP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
١٬١١١٫٧٦ chf

1.00000 IMP = 1.11176 CHF

Mid-market exchange rate at 20:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492371.658120.964418.8202
1 GBP1.1527411.26305105.2691.720461.911541.111721.6967
1 USD0.912750.791734183.3451.362151.513430.8802517.178
1 INR0.01095140.009499480.011998310.01634350.01815860.01056150.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الفرنك السويسري
1 IMP1.11176 CHF
5 IMP5.55880 CHF
10 IMP11.11760 CHF
20 IMP22.23520 CHF
50 IMP55.58800 CHF
100 IMP111.17600 CHF
250 IMP277.94000 CHF
500 IMP555.88000 CHF
1000 IMP1111.76000 CHF
2000 IMP2223.52000 CHF
5000 IMP5558.80000 CHF
10000 IMP11117.60000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جزيرة مان
1 CHF0.89948 IMP
5 CHF4.49738 IMP
10 CHF8.99476 IMP
20 CHF17.98952 IMP
50 CHF44.97380 IMP
100 CHF89.94760 IMP
250 CHF224.86900 IMP
500 CHF449.73800 IMP
1000 CHF899.47600 IMP
2000 CHF1798.95200 IMP
5000 CHF4497.38000 IMP
10000 CHF8994.76000 IMP