ألف فرنك سويسري إلى جنيه مانكس

تحويل CHF إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
908.75 imp

1.00000 CHF = 0.90875 IMP

Mid-market exchange rate at 10:26
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927050.79516583.37181.357351.5124144.1751.62522
1 EUR1.078810.8577589.94151.464311.63158155.5251.75329
1 GBP1.25761.165841104.8481.7071.902181.3142.04388
1 INR0.01199450.01111830.0095375810.01628070.01814041.72930.0194937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جزيرة مان
1 CHF0.90875 IMP
5 CHF4.54374 IMP
10 CHF9.08748 IMP
20 CHF18.17496 IMP
50 CHF45.43740 IMP
100 CHF90.87480 IMP
250 CHF227.18700 IMP
500 CHF454.37400 IMP
1000 CHF908.74800 IMP
2000 CHF1817.49600 IMP
5000 CHF4543.74000 IMP
10000 CHF9087.48000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الفرنك السويسري
1 IMP1.10041 CHF
5 IMP5.50205 CHF
10 IMP11.00410 CHF
20 IMP22.00820 CHF
50 IMP55.02050 CHF
100 IMP110.04100 CHF
250 IMP275.10250 CHF
500 IMP550.20500 CHF
1000 IMP1100.41000 CHF
2000 IMP2200.82000 CHF
5000 IMP5502.05000 CHF
10000 IMP11004.10000 CHF