كونا كرواتية إلى شلن تنزاني

تحويل HRK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
355715 tzs

1.00000 HRK = 355.71500 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:24 UTC
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HRK إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064488.50221.438591.662090.963618.3396
1GBP1.152611.2268102.0051.658081.915681.1106521.1378
1USD0.93950.815129183.14751.351551.561520.905417.23
1INR0.01129920.009803410.012026810.01625480.01878020.01088910.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الشلن التنزاني
1 HRK355.71500 TZS
5 HRK1778.57500 TZS
10 HRK3557.15000 TZS
20 HRK7114.30000 TZS
50 HRK17785.75000 TZS
100 HRK35571.50000 TZS
250 HRK88928.75000 TZS
500 HRK177857.50000 TZS
1000 HRK355715.00000 TZS
2000 HRK711430.00000 TZS
5000 HRK1778575.00000 TZS
10000 HRK3557150.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Croatian Kuna
1 TZS0.00281 HRK
5 TZS0.01406 HRK
10 TZS0.02811 HRK
20 TZS0.05622 HRK
50 TZS0.14056 HRK
100 TZS0.28112 HRK
250 TZS0.70281 HRK
500 TZS1.40562 HRK
1000 TZS2.81124 HRK
2000 TZS5.62248 HRK
5000 TZS14.05620 HRK
10000 TZS28.11240 HRK