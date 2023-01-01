لمبيرة هندوراسية إلى كرونة سويدية

تحويل HNL إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٤٥٤٫٤٧ sek

1.00000 HNL = 0.45447 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:47 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HNL إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.065588.59631.438961.663540.964518.3287
1GBP1.1518111.2273102.051.657471.916161.1109221.112
1USD0.938550.814797183.151.35051.561280.905117.202
1INR0.01128710.009799120.012026510.01624170.01877670.01088510.206879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الكرونا السويدية
1 HNL0.45447 SEK
5 HNL2.27237 SEK
10 HNL4.54473 SEK
20 HNL9.08946 SEK
50 HNL22.72365 SEK
100 HNL45.44730 SEK
250 HNL113.61825 SEK
500 HNL227.23650 SEK
1000 HNL454.47300 SEK
2000 HNL908.94600 SEK
5000 HNL2272.36500 SEK
10000 HNL4544.73000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / لامبيرا هندوراسي
1 SEK2.20035 HNL
5 SEK11.00175 HNL
10 SEK22.00350 HNL
20 SEK44.00700 HNL
50 SEK110.01750 HNL
100 SEK220.03500 HNL
250 SEK550.08750 HNL
500 SEK1100.17500 HNL
1000 SEK2200.35000 HNL
2000 SEK4400.70000 HNL
5000 SEK11001.75000 HNL
10000 SEK22003.50000 HNL