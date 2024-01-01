Honduras lempirasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile HNL → SEK çevirin

1.000 hnl
426,28 sek

1.00000 HNL = 0.42628 SEK

05:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.0728589.0571.453121.653970.94961518.3348
1 GBP1.1712811.25655104.3061.701931.937181.1122621.4742
1 USD0.93210.79583183.00971.354451.541660.885117.0898
1 INR0.01122880.009587190.012046810.01631680.01857210.01066260.205877

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Honduras lempirasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / İsveç Kronu
1 HNL0.42628 SEK
5 HNL2.13138 SEK
10 HNL4.26275 SEK
20 HNL8.52550 SEK
50 HNL21.31375 SEK
100 HNL42.62750 SEK
250 HNL106.56875 SEK
500 HNL213.13750 SEK
1000 HNL426.27500 SEK
2000 HNL852.55000 SEK
5000 HNL2131.37500 SEK
10000 HNL4262.75000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Honduras Lempirası
1 SEK2.34591 HNL
5 SEK11.72955 HNL
10 SEK23.45910 HNL
20 SEK46.91820 HNL
50 SEK117.29550 HNL
100 SEK234.59100 HNL
250 SEK586.47750 HNL
500 SEK1172.95500 HNL
1000 SEK2345.91000 HNL
2000 SEK4691.82000 HNL
5000 SEK11729.55000 HNL
10000 SEK23459.10000 HNL