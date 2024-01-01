1 İsveç kronundan Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile SEK → HNL çevirin

1 sek
2,36 hnl

1,000kr SEK = 2,356L HNL

03:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → HNL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,36772,3840
Düşük2,28362,2836
Ortalama2,32742,3397
Değişim0.19%2.71%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → HNL istatistikleri

SEK → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3677, en düşük 2,2836 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3274 oldu. SEK → HNL kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

SEK → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3840, en düşük 2,2836 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3397 oldu. SEK → HNL kurundaki değişiklik 2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80683,951,3743,96
1 EUR1,09110,8557,46311,79591,6281,4994,322
1 GBP1,2761,16918,72513,788107,1171,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2780,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Honduras Lempirası
1 SEK2,35594 HNL
5 SEK11,77970 HNL
10 SEK23,55940 HNL
20 SEK47,11880 HNL
50 SEK117,79700 HNL
100 SEK235,59400 HNL
250 SEK588,98500 HNL
500 SEK1.177,97000 HNL
1000 SEK2.355,94000 HNL
2000 SEK4.711,88000 HNL
5000 SEK11.779,70000 HNL
10000 SEK23.559,40000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / İsveç Kronu
1 HNL0,42446 SEK
5 HNL2,12230 SEK
10 HNL4,24459 SEK
20 HNL8,48918 SEK
50 HNL21,22295 SEK
100 HNL42,44590 SEK
250 HNL106,11475 SEK
500 HNL212,22950 SEK
1000 HNL424,45900 SEK
2000 HNL848,91800 SEK
5000 HNL2.122,29500 SEK
10000 HNL4.244,59000 SEK