ألف لمبيرة هندوراسية إلى كرونة سويدية

تحويل HNL إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
417.42 sek

1.00000 HNL = 0.41742 SEK

Mid-market exchange rate at 09:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.083589.80481.46571.656090.9545418.5415
1 GBP1.1699811.26765105.0681.714811.937561.1167921.6928
1 USD0.922950.788861182.8841.352751.528470.8809517.1126
1 INR0.01113530.009517650.012065110.0163210.0184410.01062870.206464

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الكرونا السويدية
1 HNL0.41742 SEK
5 HNL2.08712 SEK
10 HNL4.17424 SEK
20 HNL8.34848 SEK
50 HNL20.87120 SEK
100 HNL41.74240 SEK
250 HNL104.35600 SEK
500 HNL208.71200 SEK
1000 HNL417.42400 SEK
2000 HNL834.84800 SEK
5000 HNL2087.12000 SEK
10000 HNL4174.24000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / لامبيرا هندوراسي
1 SEK2.39565 HNL
5 SEK11.97825 HNL
10 SEK23.95650 HNL
20 SEK47.91300 HNL
50 SEK119.78250 HNL
100 SEK239.56500 HNL
250 SEK598.91250 HNL
500 SEK1197.82500 HNL
1000 SEK2395.65000 HNL
2000 SEK4791.30000 HNL
5000 SEK11978.25000 HNL
10000 SEK23956.50000 HNL