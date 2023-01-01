لمبيرة هندوراسية إلى بيزو فلبيني

تحويل HNL إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٢٬٣٠٩٫٩٠ php

1.00000 HNL = 2.30990 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:46 UTC
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HNL إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.065888.611.439261.663490.964218.3335
1GBP1.1522711.22815102.1081.658491.916891.1110221.1261
1USD0.938250.814233183.13941.35041.560790.904617.2016
1INR0.01128540.009793590.01202810.01624260.01877320.01088050.206901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Philippine Peso
1 HNL2.30990 PHP
5 HNL11.54950 PHP
10 HNL23.09900 PHP
20 HNL46.19800 PHP
50 HNL115.49500 PHP
100 HNL230.99000 PHP
250 HNL577.47500 PHP
500 HNL1154.95000 PHP
1000 HNL2309.90000 PHP
2000 HNL4619.80000 PHP
5000 HNL11549.50000 PHP
10000 HNL23099.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / لامبيرا هندوراسي
1 PHP0.43292 HNL
5 PHP2.16460 HNL
10 PHP4.32920 HNL
20 PHP8.65840 HNL
50 PHP21.64600 HNL
100 PHP43.29200 HNL
250 PHP108.23000 HNL
500 PHP216.46000 HNL
1000 PHP432.92000 HNL
2000 PHP865.84000 HNL
5000 PHP2164.60000 HNL
10000 PHP4329.20000 HNL