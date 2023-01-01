5 بيزو فلبيني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل PHP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٢٫٢٠ hnl

1.00000 PHP = 0.44072 HNL

Mid-market exchange rate at 00:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.07389.221.465931.646460.964418.7416
1GBP1.1532711.23735102.8861.690471.898651.1122121.6122
1USD0.931950.808179183.151.36621.534450.898817.4665
1INR0.01120830.009719530.012026510.01643050.0184540.01080940.21006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / لامبيرا هندوراسي
1 PHP0.44072 HNL
5 PHP2.20361 HNL
10 PHP4.40721 HNL
20 PHP8.81442 HNL
50 PHP22.03605 HNL
100 PHP44.07210 HNL
250 PHP110.18025 HNL
500 PHP220.36050 HNL
1000 PHP440.72100 HNL
2000 PHP881.44200 HNL
5000 PHP2203.60500 HNL
10000 PHP4407.21000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Philippine Peso
1 HNL2.26901 PHP
5 HNL11.34505 PHP
10 HNL22.69010 PHP
20 HNL45.38020 PHP
50 HNL113.45050 PHP
100 HNL226.90100 PHP
250 HNL567.25250 PHP
500 HNL1134.50500 PHP
1000 HNL2269.01000 PHP
2000 HNL4538.02000 PHP
5000 HNL11345.05000 PHP
10000 HNL22690.10000 PHP