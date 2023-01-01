100 بيزو فلبيني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل PHP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ php
٤٤٫٠٦ hnl

1.00000 PHP = 0.44062 HNL

Mid-market exchange rate at 00:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072889.20331.465771.646660.9645518.7416
1GBP1.1531411.2371102.8651.690251.898851.1122621.6119
1USD0.932150.808342183.151.36631.534920.899117.4698
1INR0.01121030.009721490.012026510.01643170.01845960.0108130.2101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / لامبيرا هندوراسي
1 PHP0.44062 HNL
5 PHP2.20308 HNL
10 PHP4.40617 HNL
20 PHP8.81234 HNL
50 PHP22.03085 HNL
100 PHP44.06170 HNL
250 PHP110.15425 HNL
500 PHP220.30850 HNL
1000 PHP440.61700 HNL
2000 PHP881.23400 HNL
5000 PHP2203.08500 HNL
10000 PHP4406.17000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Philippine Peso
1 HNL2.26955 PHP
5 HNL11.34775 PHP
10 HNL22.69550 PHP
20 HNL45.39100 PHP
50 HNL113.47750 PHP
100 HNL226.95500 PHP
250 HNL567.38750 PHP
500 HNL1134.77500 PHP
1000 HNL2269.55000 PHP
2000 HNL4539.10000 PHP
5000 HNL11347.75000 PHP
10000 HNL22695.50000 PHP