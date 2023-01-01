لمبيرة هندوراسية إلى جنيه جيرزي

تحويل HNL إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
32.07 jep

1.00000 HNL = 0.03207 JEP

Mid-market exchange rate at 20:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492291.658160.9643518.8028
1 GBP1.1528711.26275105.2441.720431.911661.1117721.6774
1 USD0.9130.791922183.3451.362451.513890.8804517.1668
1 INR0.01095440.009501740.011998310.01634710.01816410.01056390.205973

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه جيرسي
1 HNL0.03207 JEP
5 HNL0.16037 JEP
10 HNL0.32074 JEP
20 HNL0.64147 JEP
50 HNL1.60368 JEP
100 HNL3.20736 JEP
250 HNL8.01840 JEP
500 HNL16.03680 JEP
1000 HNL32.07360 JEP
2000 HNL64.14720 JEP
5000 HNL160.36800 JEP
10000 HNL320.73600 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / لامبيرا هندوراسي
1 JEP31.17830 HNL
5 JEP155.89150 HNL
10 JEP311.78300 HNL
20 JEP623.56600 HNL
50 JEP1558.91500 HNL
100 JEP3117.83000 HNL
250 JEP7794.57500 HNL
500 JEP15589.15000 HNL
1000 JEP31178.30000 HNL
2000 JEP62356.60000 HNL
5000 JEP155891.50000 HNL
10000 JEP311783.00000 HNL