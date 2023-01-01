الدولار الغياني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GYD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٢٬٩٤٣ xof

1.00000 GYD = 2.94307 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GYD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064188.48421.43681.662140.963818.3031
1GBP1.1527411.2268102.0131.656491.916281.1110121.1016
1USD0.939750.815129183.1541.350251.562010.905717.2005
1INR0.01130150.009802640.012025910.01623790.01878460.01089180.206851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

GYD إلى USD

GYD إلى EUR

GYD إلى GBP

GYD إلى INR

GYD إلى JPY

GYD إلى RUB

GYD إلى AUD

GYD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار غياني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GYD2.94307 XOF
5 GYD14.71535 XOF
10 GYD29.43070 XOF
20 GYD58.86140 XOF
50 GYD147.15350 XOF
100 GYD294.30700 XOF
250 GYD735.76750 XOF
500 GYD1471.53500 XOF
1000 GYD2943.07000 XOF
2000 GYD5886.14000 XOF
5000 GYD14715.35000 XOF
10000 GYD29430.70000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار غياني
1 XOF0.33978 GYD
5 XOF1.69890 GYD
10 XOF3.39781 GYD
20 XOF6.79562 GYD
50 XOF16.98905 GYD
100 XOF33.97810 GYD
250 XOF84.94525 GYD
500 XOF169.89050 GYD
1000 XOF339.78100 GYD
2000 XOF679.56200 GYD
5000 XOF1698.90500 GYD
10000 XOF3397.81000 GYD