ألف فرنك غرب إفريقي إلى الدولار الغياني

تحويل XOF إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 xof
341.72 gyd

1.00000 XOF = 0.34172 GYD

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873651.0848590.24431.484291.66580.96318.7695
1 GBP1.1446211.24175103.2961.698961.906721.1022721.4841
1 USD0.921750.805315183.1861.36821.535510.8876517.3015
1 INR0.0110810.00968090.012021310.01644750.01845870.01067070.207986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار غياني
1 XOF0.34172 GYD
5 XOF1.70861 GYD
10 XOF3.41722 GYD
20 XOF6.83444 GYD
50 XOF17.08610 GYD
100 XOF34.17220 GYD
250 XOF85.43050 GYD
500 XOF170.86100 GYD
1000 XOF341.72200 GYD
2000 XOF683.44400 GYD
5000 XOF1708.61000 GYD
10000 XOF3417.22000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GYD2.92636 XOF
5 GYD14.63180 XOF
10 GYD29.26360 XOF
20 GYD58.52720 XOF
50 GYD146.31800 XOF
100 GYD292.63600 XOF
250 GYD731.59000 XOF
500 GYD1463.18000 XOF
1000 GYD2926.36000 XOF
2000 GYD5852.72000 XOF
5000 GYD14631.80000 XOF
10000 GYD29263.60000 XOF