الدولار الغياني إلى شلن تنزاني

تحويل GYD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١١٬٩٦٣٫٣٠ tzs

1.00000 GYD = 11.96330 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GYD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0643588.48811.437141.662270.9637518.3052
1GBP1.1527411.22685101.9981.656551.916051.1109521.1
1USD0.939550.815096183.13821.350251.561770.905517.1985
1INR0.01130090.00980410.012028210.0162410.01878520.01089150.206866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / الشلن التنزاني
1 GYD11.96330 TZS
5 GYD59.81650 TZS
10 GYD119.63300 TZS
20 GYD239.26600 TZS
50 GYD598.16500 TZS
100 GYD1196.33000 TZS
250 GYD2990.82500 TZS
500 GYD5981.65000 TZS
1000 GYD11963.30000 TZS
2000 GYD23926.60000 TZS
5000 GYD59816.50000 TZS
10000 GYD119633.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار غياني
1 TZS0.08359 GYD
5 TZS0.41794 GYD
10 TZS0.83589 GYD
20 TZS1.67178 GYD
50 TZS4.17944 GYD
100 TZS8.35888 GYD
250 TZS20.89720 GYD
500 TZS41.79440 GYD
1000 TZS83.58880 GYD
2000 TZS167.17760 GYD
5000 TZS417.94400 GYD
10000 TZS835.88800 GYD