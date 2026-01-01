كتزال غواتيمالي إلى شلن تنزاني

حوّل GTQ إلى TZS بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 346.2 TZS

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى TZS،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى TZS متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى TZS اليوم

GTQTZS
1 GTQ346.22 TZS
5 GTQ1,731.11 TZS
10 GTQ3,462.22 TZS
20 GTQ6,924.44 TZS
50 GTQ17,311.10 TZS
100 GTQ34,622.20 TZS
250 GTQ86,555.50 TZS
500 GTQ173,111 TZS
1000 GTQ346,222 TZS
2000 GTQ692,444 TZS
5000 GTQ1,731,110 TZS
10000 GTQ3,462,220 TZS
TZSGTQ
1 TZS0.00 GTQ
5 TZS0.01 GTQ
10 TZS0.03 GTQ
20 TZS0.06 GTQ
50 TZS0.14 GTQ
100 TZS0.29 GTQ
250 TZS0.72 GTQ
500 TZS1.44 GTQ
1000 TZS2.89 GTQ
2000 TZS5.78 GTQ
5000 TZS14.44 GTQ
10000 TZS28.88 GTQ

الأسئلة الشائعة

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