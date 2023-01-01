كتزال غواتيمالي إلى دينار أردني

تحويل GTQ إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٩٠٫١٤٦ jod

1.00000 GTQ = 0.09015 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:53 UTC
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GTQ إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063888.45121.437091.662580.962618.3052
1GBP1.1526711.2263101.9631.656611.916541.1095621.1014
1USD0.940.815461183.14651.35091.562870.904917.2074
1INR0.01130570.009807520.01202710.01624720.01879650.01088320.206953

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الدينار الأردني
1 GTQ0.09015 JOD
5 GTQ0.45073 JOD
10 GTQ0.90146 JOD
20 GTQ1.80292 JOD
50 GTQ4.50731 JOD
100 GTQ9.01462 JOD
250 GTQ22.53655 JOD
500 GTQ45.07310 JOD
1000 GTQ90.14620 JOD
2000 GTQ180.29240 JOD
5000 GTQ450.73100 JOD
10000 GTQ901.46200 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Guatemalan Quetzal
1 JOD11.09310 GTQ
5 JOD55.46550 GTQ
10 JOD110.93100 GTQ
20 JOD221.86200 GTQ
50 JOD554.65500 GTQ
100 JOD1109.31000 GTQ
250 JOD2773.27500 GTQ
500 JOD5546.55000 GTQ
1000 JOD11093.10000 GTQ
2000 JOD22186.20000 GTQ
5000 JOD55465.50000 GTQ
10000 JOD110931.00000 GTQ