دالاسي غامبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

حوّل GMD إلى CZK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
D1 GMD = 0.2831 CZK

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GMD إلى CZK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GMD إلى CZK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GMD إلى CZK اليوم

GMDCZK
1 GMD0.28 CZK
5 GMD1.42 CZK
10 GMD2.83 CZK
20 GMD5.66 CZK
50 GMD14.15 CZK
100 GMD28.31 CZK
250 GMD70.76 CZK
500 GMD141.53 CZK
1000 GMD283.05 CZK
2000 GMD566.11 CZK
5000 GMD1,415.27 CZK
10000 GMD2,830.54 CZK
CZKGMD
1 CZK3.53 GMD
5 CZK17.66 GMD
10 CZK35.33 GMD
20 CZK70.66 GMD
50 CZK176.64 GMD
100 CZK353.29 GMD
250 CZK883.22 GMD
500 CZK1,766.45 GMD
1000 CZK3,532.89 GMD
2000 CZK7,065.78 GMD
5000 CZK17,664.45 GMD
10000 CZK35,328.90 GMD

الأسئلة الشائعة