جنيه جبل طارق إلى كرونة نروجية

تحويل GIP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٣٬٣٦٦٫١٠ nok

1.00000 GIP = 13.36610 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:12 UTC
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GIP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063488.37241.436761.661690.96318.241
1GBP1.1531411.22625101.9061.656791.916171.1104721.0345
1USD0.94040.815494183.10361.35111.562620.905617.1535
1INR0.01131580.009812990.012033210.0162580.01880330.01089720.206411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / كروني نرويجي
1 GIP13.36610 NOK
5 GIP66.83050 NOK
10 GIP133.66100 NOK
20 GIP267.32200 NOK
50 GIP668.30500 NOK
100 GIP1336.61000 NOK
250 GIP3341.52500 NOK
500 GIP6683.05000 NOK
1000 GIP13366.10000 NOK
2000 GIP26732.20000 NOK
5000 GIP66830.50000 NOK
10000 GIP133661.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه جبل طارق
1 NOK0.07482 GIP
5 NOK0.37408 GIP
10 NOK0.74816 GIP
20 NOK1.49632 GIP
50 NOK3.74081 GIP
100 NOK7.48162 GIP
250 NOK18.70405 GIP
500 NOK37.40810 GIP
1000 NOK74.81620 GIP
2000 NOK149.63240 GIP
5000 NOK374.08100 GIP
10000 NOK748.16200 GIP