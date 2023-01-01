جنيه جبل طارق إلى دولار فيجي

تحويل GIP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٢٬٨٠١٫٣٢ fjd

1.00000 GIP = 2.80132 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:6 UTC
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GIP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.063688.37141.437031.661880.962918.2381
1GBP1.1530711.22625101.8861.656791.916021.1102921.0271
1USD0.94020.815494183.08711.35111.56250.9053517.1475
1INR0.01131590.009814930.012035610.01626120.01880560.01089640.20638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / دولار فيجي
1 GIP2.80132 FJD
5 GIP14.00660 FJD
10 GIP28.01320 FJD
20 GIP56.02640 FJD
50 GIP140.06600 FJD
100 GIP280.13200 FJD
250 GIP700.33000 FJD
500 GIP1400.66000 FJD
1000 GIP2801.32000 FJD
2000 GIP5602.64000 FJD
5000 GIP14006.60000 FJD
10000 GIP28013.20000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه جبل طارق
1 FJD0.35697 GIP
5 FJD1.78487 GIP
10 FJD3.56975 GIP
20 FJD7.13950 GIP
50 FJD17.84875 GIP
100 FJD35.69750 GIP
250 FJD89.24375 GIP
500 FJD178.48750 GIP
1000 FJD356.97500 GIP
2000 FJD713.95000 GIP
5000 FJD1784.87500 GIP
10000 FJD3569.75000 GIP