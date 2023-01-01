سيدي غاني إلى ليرة لبنانية

تحويل GHS إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
1340770 lbp

1.00000 GHS = 1340.77000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:54 UTC
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GHS إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.063888.3811.437411.661930.962718.2052
1GBP1.153211.22675101.9191.657581.91651.1101920.9939
1USD0.940.815162183.08051.35121.562260.905117.1134
1INR0.01131460.009811710.012036510.01626370.01880410.01089430.205986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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GHS إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه لبناني
1 GHS1340.77000 LBP
5 GHS6703.85000 LBP
10 GHS13407.70000 LBP
20 GHS26815.40000 LBP
50 GHS67038.50000 LBP
100 GHS134077.00000 LBP
250 GHS335192.50000 LBP
500 GHS670385.00000 LBP
1000 GHS1340770.00000 LBP
2000 GHS2681540.00000 LBP
5000 GHS6703850.00000 LBP
10000 GHS13407700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Ghanaian Cedi
1 LBP0.00075 GHS
5 LBP0.00373 GHS
10 LBP0.00746 GHS
20 LBP0.01492 GHS
50 LBP0.03729 GHS
100 LBP0.07458 GHS
250 LBP0.18646 GHS
500 LBP0.37292 GHS
1000 LBP0.74584 GHS
2000 LBP1.49168 GHS
5000 LBP3.72921 GHS
10000 LBP7.45842 GHS