سيدي غاني إلى جنيه جبل طارق

تحويل GHS إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٧٢٫٣٧ gip

1.00000 GHS = 0.07237 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:50 UTC
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GHS إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.064188.40511.437391.661880.96318.1983
1GBP1.1535411.22765101.9931.658311.91731.1108520.9954
1USD0.939750.814564183.07971.35081.561770.90517.1021
1INR0.01131160.009804610.012036610.01625910.01879840.01089320.205852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه جبل طارق
1 GHS0.07237 GIP
5 GHS0.36183 GIP
10 GHS0.72366 GIP
20 GHS1.44733 GIP
50 GHS3.61832 GIP
100 GHS7.23664 GIP
250 GHS18.09160 GIP
500 GHS36.18320 GIP
1000 GHS72.36640 GIP
2000 GHS144.73280 GIP
5000 GHS361.83200 GIP
10000 GHS723.66400 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Ghanaian Cedi
1 GIP13.81860 GHS
5 GIP69.09300 GHS
10 GIP138.18600 GHS
20 GIP276.37200 GHS
50 GIP690.93000 GHS
100 GIP1381.86000 GHS
250 GIP3454.65000 GHS
500 GIP6909.30000 GHS
1000 GIP13818.60000 GHS
2000 GIP27637.20000 GHS
5000 GIP69093.00000 GHS
10000 GIP138186.00000 GHS