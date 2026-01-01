سيدي غاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

حوّل GHS إلى CZK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
GH¢1 GHS = 1.892 CZK

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GHS إلى CZK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GHS إلى CZK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GHS إلى CZK اليوم

GHSCZK
1 GHS1.89 CZK
5 GHS9.46 CZK
10 GHS18.92 CZK
20 GHS37.84 CZK
50 GHS94.59 CZK
100 GHS189.18 CZK
250 GHS472.94 CZK
500 GHS945.89 CZK
1000 GHS1,891.77 CZK
2000 GHS3,783.54 CZK
5000 GHS9,458.85 CZK
10000 GHS18,917.70 CZK
CZKGHS
1 CZK0.53 GHS
5 CZK2.64 GHS
10 CZK5.29 GHS
20 CZK10.57 GHS
50 CZK26.43 GHS
100 CZK52.86 GHS
250 CZK132.15 GHS
500 CZK264.30 GHS
1000 CZK528.61 GHS
2000 CZK1,057.21 GHS
5000 CZK2,643.03 GHS
10000 CZK5,286.06 GHS

الأسئلة الشائعة