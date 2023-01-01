سيدي غاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل GHS إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٩٬٧٩٠٫٣٧ bdt

1.00000 GHS = 9.79037 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 11:47 UTC
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GHS إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.064488.42451.437791.662350.963318.2015
1GBP1.1533411.2277101.9911.658381.917381.1110120.9939
1USD0.93950.814531183.07451.35081.561770.90517.1002
1INR0.01130910.009804830.012037410.01626010.01879960.01089380.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Bangladeshi Taka
1 GHS9.79037 BDT
5 GHS48.95185 BDT
10 GHS97.90370 BDT
20 GHS195.80740 BDT
50 GHS489.51850 BDT
100 GHS979.03700 BDT
250 GHS2447.59250 BDT
500 GHS4895.18500 BDT
1000 GHS9790.37000 BDT
2000 GHS19580.74000 BDT
5000 GHS48951.85000 BDT
10000 GHS97903.70000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Ghanaian Cedi
1 BDT0.10214 GHS
5 BDT0.51070 GHS
10 BDT1.02141 GHS
20 BDT2.04282 GHS
50 BDT5.10705 GHS
100 BDT10.21410 GHS
250 BDT25.53525 GHS
500 BDT51.07050 GHS
1000 BDT102.14100 GHS
2000 BDT204.28200 GHS
5000 BDT510.70500 GHS
10000 BDT1021.41000 GHS