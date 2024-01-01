Gana sedisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile GHS → BDT çevirin

1.000 ghs
9.015,63 bdt

1.00000 GHS = 9.01563 BDT

03:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35420.9320519.05890.7957031.347651.5416683.0118
1 CAD0.73844310.68826914.07390.5875820.9951631.1384361.2995
1 EUR1.07291.45292120.44830.8537051.445891.6540589.0634
1 ZAR0.05246910.07105340.048903810.04174970.07070970.08088944.35554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Bangladeş Takası
1 GHS9.01563 BDT
5 GHS45.07815 BDT
10 GHS90.15630 BDT
20 GHS180.31260 BDT
50 GHS450.78150 BDT
100 GHS901.56300 BDT
250 GHS2253.90750 BDT
500 GHS4507.81500 BDT
1000 GHS9015.63000 BDT
2000 GHS18031.26000 BDT
5000 GHS45078.15000 BDT
10000 GHS90156.30000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Gana Sedisi
1 BDT0.11092 GHS
5 BDT0.55460 GHS
10 BDT1.10919 GHS
20 BDT2.21838 GHS
50 BDT5.54595 GHS
100 BDT11.09190 GHS
250 BDT27.72975 GHS
500 BDT55.45950 GHS
1000 BDT110.91900 GHS
2000 BDT221.83800 GHS
5000 BDT554.59500 GHS
10000 BDT1109.19000 GHS