جنيه جيرنزي إلى يوان صيني

تحويل GGP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 ggp
9031.71 cny

1.00000 GGP = 9.03171 CNY

Mid-market exchange rate at 20:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095191.27111.492351.657990.9642518.7954
1 GBP1.15311.2627105.241.720741.911731.1117821.672
1 USD0.913150.791954183.3451.362751.5140.8805517.1632
1 INR0.01095640.009502110.011998310.01635070.01816550.01056510.20593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Chinese Yuan RMB
1 GGP9.03171 CNY
5 GGP45.15855 CNY
10 GGP90.31710 CNY
20 GGP180.63420 CNY
50 GGP451.58550 CNY
100 GGP903.17100 CNY
250 GGP2257.92750 CNY
500 GGP4515.85500 CNY
1000 GGP9031.71000 CNY
2000 GGP18063.42000 CNY
5000 GGP45158.55000 CNY
10000 GGP90317.10000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه غيرنسي
1 CNY0.11072 GGP
5 CNY0.55361 GGP
10 CNY1.10721 GGP
20 CNY2.21442 GGP
50 CNY5.53605 GGP
100 CNY11.07210 GGP
250 CNY27.68025 GGP
500 CNY55.36050 GGP
1000 CNY110.72100 GGP
2000 CNY221.44200 GGP
5000 CNY553.60500 GGP
10000 CNY1107.21000 GGP