20 يوان صيني إلى جنيه جيرنزي

تحويل CNY إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

20 cny
2.18 ggp

¥1.000 CNY = £0.1091 GGP

Mid-market exchange rate at 08:42
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CNY إلى GGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9631.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1730.965
1 EUR1.0928.5121.49810.8551.65591.6631.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه غيرنسي
1 CNY٠٫١٠٩١٠ GGP
5 CNY٠٫٥٤٥٤٩ GGP
10 CNY١٫٠٩٠٩٧ GGP
20 CNY٢٫١٨١٩٤ GGP
50 CNY٥٫٤٥٤٨٥ GGP
100 CNY١٠٫٩٠٩٧٠ GGP
250 CNY٢٧٫٢٧٤٢٥ GGP
500 CNY٥٤٫٥٤٨٥٠ GGP
1000 CNY١٠٩٫٠٩٧٠٠ GGP
2000 CNY٢١٨٫١٩٤٠٠ GGP
5000 CNY٥٤٥٫٤٨٥٠٠ GGP
10000 CNY١٬٠٩٠٫٩٧٠٠٠ GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Chinese Yuan RMB
1 GGP٩٫١٦٦١٥ CNY
5 GGP٤٥٫٨٣٠٧٥ CNY
10 GGP٩١٫٦٦١٥٠ CNY
20 GGP١٨٣٫٣٢٣٠٠ CNY
50 GGP٤٥٨٫٣٠٧٥٠ CNY
100 GGP٩١٦٫٦١٥٠٠ CNY
250 GGP٢٬٢٩١٫٥٣٧٥٠ CNY
500 GGP٤٬٥٨٣٫٠٧٥٠٠ CNY
1000 GGP٩٬١٦٦٫١٥٠٠٠ CNY
2000 GGP١٨٬٣٣٢٫٣٠٠٠٠ CNY
5000 GGP٤٥٬٨٣٠٫٧٥٠٠٠ CNY
10000 GGP٩١٬٦٦١٫٥٠٠٠٠ CNY