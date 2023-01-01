جنيه جيرنزي إلى فرنك سويسري

تحويل GGP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ggp
١٬١١١٫٨٣ chf

1.00000 GGP = 1.11183 CHF

Mid-market exchange rate at 20:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095191.27111.492351.657990.9642518.7954
1 GBP1.15311.2627105.241.720741.911731.1117821.672
1 USD0.913150.791954183.3451.362751.5140.8805517.1632
1 INR0.01095640.009502110.011998310.01635070.01816550.01056510.20593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / الفرنك السويسري
1 GGP1.11183 CHF
5 GGP5.55915 CHF
10 GGP11.11830 CHF
20 GGP22.23660 CHF
50 GGP55.59150 CHF
100 GGP111.18300 CHF
250 GGP277.95750 CHF
500 GGP555.91500 CHF
1000 GGP1111.83000 CHF
2000 GGP2223.66000 CHF
5000 GGP5559.15000 CHF
10000 GGP11118.30000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه غيرنسي
1 CHF0.89942 GGP
5 CHF4.49709 GGP
10 CHF8.99417 GGP
20 CHF17.98834 GGP
50 CHF44.97085 GGP
100 CHF89.94170 GGP
250 CHF224.85425 GGP
500 CHF449.70850 GGP
1000 CHF899.41700 GGP
2000 CHF1798.83400 GGP
5000 CHF4497.08500 GGP
10000 CHF8994.17000 GGP