1 فرنك سويسري إلى جنيه جيرنزي

تحويل CHF إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
٠٫٩١ ggp

1.00000 CHF = 0.90977 GGP

Mid-market exchange rate at 10:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85811.077789.86131.463521.63090.9433518.7911
1 GBP1.1653711.2559104.721.705511.900581.0993521.8982
1 USD0.92790.796242183.38251.3581.513320.8753517.4363
1 INR0.01112830.009549270.011992910.01628640.01814910.0104980.209112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه غيرنسي
1 CHF0.90977 GGP
5 CHF4.54887 GGP
10 CHF9.09774 GGP
20 CHF18.19548 GGP
50 CHF45.48870 GGP
100 CHF90.97740 GGP
250 CHF227.44350 GGP
500 CHF454.88700 GGP
1000 CHF909.77400 GGP
2000 CHF1819.54800 GGP
5000 CHF4548.87000 GGP
10000 CHF9097.74000 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / الفرنك السويسري
1 GGP1.09917 CHF
5 GGP5.49585 CHF
10 GGP10.99170 CHF
20 GGP21.98340 CHF
50 GGP54.95850 CHF
100 GGP109.91700 CHF
250 GGP274.79250 CHF
500 GGP549.58500 CHF
1000 GGP1099.17000 CHF
2000 GGP2198.34000 CHF
5000 GGP5495.85000 CHF
10000 GGP10991.70000 CHF