جنيه جزر فوكلاند إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل FKP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
٨٬٣٥٣٫٠٢ ttd

1.00000 FKP = 8.35302 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:14 UTC
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FKP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.064688.41241.437961.661880.9640518.1834
1GBP1.153211.2276101.9491.658121.916331.1117520.9674
1USD0.93930.814598183.04751.35071.561040.905617.08
1INR0.01131060.009808820.012041310.01626420.01879690.01090460.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار ترينيداد وتوباغو
1 FKP8.35302 TTD
5 FKP41.76510 TTD
10 FKP83.53020 TTD
20 FKP167.06040 TTD
50 FKP417.65100 TTD
100 FKP835.30200 TTD
250 FKP2088.25500 TTD
500 FKP4176.51000 TTD
1000 FKP8353.02000 TTD
2000 FKP16706.04000 TTD
5000 FKP41765.10000 TTD
10000 FKP83530.20000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه جزر فوكلاند
1 TTD0.11972 FKP
5 TTD0.59859 FKP
10 TTD1.19717 FKP
20 TTD2.39434 FKP
50 TTD5.98585 FKP
100 TTD11.97170 FKP
250 TTD29.92925 FKP
500 TTD59.85850 FKP
1000 TTD119.71700 FKP
2000 TTD239.43400 FKP
5000 TTD598.58500 FKP
10000 TTD1197.17000 FKP