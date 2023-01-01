دولار فيجي إلى فرنك سويسري

تحويل FJD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
49452 xpf

1.00000 FJD = 49.45170 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:1 UTC
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FJD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.064788.40291.437981.661260.964618.1809
1GBP1.1520711.2266101.8461.656651.913871.1112920.9455
1USD0.939250.815262183.03081.35061.560310.90617.0761
1INR0.01131180.009818790.012043710.01626630.01879190.01091160.20566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / فرنك الـ CFP
1 FJD49.45170 XPF
5 FJD247.25850 XPF
10 FJD494.51700 XPF
20 FJD989.03400 XPF
50 FJD2472.58500 XPF
100 FJD4945.17000 XPF
250 FJD12362.92500 XPF
500 FJD24725.85000 XPF
1000 FJD49451.70000 XPF
2000 FJD98903.40000 XPF
5000 FJD247258.50000 XPF
10000 FJD494517.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار فيجي
1 XPF0.02022 FJD
5 XPF0.10111 FJD
10 XPF0.20222 FJD
20 XPF0.40443 FJD
50 XPF1.01109 FJD
100 XPF2.02217 FJD
250 XPF5.05542 FJD
500 XPF10.11085 FJD
1000 XPF20.22170 FJD
2000 XPF40.44340 FJD
5000 XPF101.10850 FJD
10000 XPF202.21700 FJD