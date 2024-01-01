Fiji dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile FJD → XPF çevirin

1.000 fjd
48.912 xpf

1.00000 FJD = 48.91190 XPF

02:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.07389.09771.453221.654460.9499718.3448
1 GBP1.1712111.2567104.3511.702011.937711.1126121.4854
1 USD0.931950.795735183.03611.354351.54190.8853517.0967
1 INR0.01122360.0095830.01204310.01631040.0185690.01066220.205895

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Fiji dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / CFP Frangı
1 FJD48.91190 XPF
5 FJD244.55950 XPF
10 FJD489.11900 XPF
20 FJD978.23800 XPF
50 FJD2445.59500 XPF
100 FJD4891.19000 XPF
250 FJD12227.97500 XPF
500 FJD24455.95000 XPF
1000 FJD48911.90000 XPF
2000 FJD97823.80000 XPF
5000 FJD244559.50000 XPF
10000 FJD489119.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Fiji Doları
1 XPF0.02044 FJD
5 XPF0.10222 FJD
10 XPF0.20445 FJD
20 XPF0.40890 FJD
50 XPF1.02224 FJD
100 XPF2.04449 FJD
250 XPF5.11122 FJD
500 XPF10.22245 FJD
1000 XPF20.44490 FJD
2000 XPF40.88980 FJD
5000 XPF102.22450 FJD
10000 XPF204.44900 FJD