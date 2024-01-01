bin İsviçre frangından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → FJD çevirin

1.000 xpf
20,68 fjd

1,000₣ XPF = 0,02068FJ$ FJD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02080,0208
Düşük0,02020,0201
Ortalama0,02050,0205
Değişim2.53%1.45%
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1 XPF → FJD istatistikleri

XPF → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0208, en düşük 0,0202 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0205 oldu. XPF → FJD kurundaki değişiklik 2.53 değerindeydi.

XPF → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0208, en düşük 0,0201 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0205 oldu. XPF → FJD kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Fiji Doları
1 XPF0,02068 FJD
5 XPF0,10342 FJD
10 XPF0,20683 FJD
20 XPF0,41367 FJD
50 XPF1,03417 FJD
100 XPF2,06834 FJD
250 XPF5,17085 FJD
500 XPF10,34170 FJD
1000 XPF20,68340 FJD
2000 XPF41,36680 FJD
5000 XPF103,41700 FJD
10000 XPF206,83400 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / CFP Frangı
1 FJD48,34790 XPF
5 FJD241,73950 XPF
10 FJD483,47900 XPF
20 FJD966,95800 XPF
50 FJD2.417,39500 XPF
100 FJD4.834,79000 XPF
250 FJD12.086,97500 XPF
500 FJD24.173,95000 XPF
1000 FJD48.347,90000 XPF
2000 FJD96.695,80000 XPF
5000 FJD241.739,50000 XPF
10000 FJD483.479,00000 XPF