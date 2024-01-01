20 Fiji dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile FJD → XPF çevirin

1,000FJ$ FJD = 49,62₣ XPF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XPF
1 FJD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek49,621249,6212
Düşük48,340447,9994
Ortalama48,841648,6507
Değişim1.04%3.12%
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1 FJD → XPF istatistikleri

FJD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 49,6212, en düşük 48,3404 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,8416 oldu. FJD → XPF kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

FJD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 49,6212, en düşük 47,9994 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 48,6507 oldu. FJD → XPF kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / CFP Frangı
1 FJD49,62120 XPF
5 FJD248,10600 XPF
10 FJD496,21200 XPF
20 FJD992,42400 XPF
50 FJD2.481,06000 XPF
100 FJD4.962,12000 XPF
250 FJD12.405,30000 XPF
500 FJD24.810,60000 XPF
1000 FJD49.621,20000 XPF
2000 FJD99.242,40000 XPF
5000 FJD248.106,00000 XPF
10000 FJD496.212,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Fiji Doları
1 XPF0,02015 FJD
5 XPF0,10076 FJD
10 XPF0,20153 FJD
20 XPF0,40305 FJD
50 XPF1,00764 FJD
100 XPF2,01527 FJD
250 XPF5,03818 FJD
500 XPF10,07635 FJD
1000 XPF20,15270 FJD
2000 XPF40,30540 FJD
5000 XPF100,76350 FJD
10000 XPF201,52700 FJD