دولار فيجي إلى لوتي ليسوتو

تحويل FJD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
8310.98 lsl

1.00000 FJD = 8.31098 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
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FJD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.06588.41931.438231.662370.9650518.1966
1GBP1.15511.23102.1181.661051.919931.1146321.0158
1USD0.9390.813008183.02281.350451.560910.906217.086
1INR0.01130980.009792590.012044910.0162660.0188010.01091510.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Lesotho Loti
1 FJD8.31098 LSL
5 FJD41.55490 LSL
10 FJD83.10980 LSL
20 FJD166.21960 LSL
50 FJD415.54900 LSL
100 FJD831.09800 LSL
250 FJD2077.74500 LSL
500 FJD4155.49000 LSL
1000 FJD8310.98000 LSL
2000 FJD16621.96000 LSL
5000 FJD41554.90000 LSL
10000 FJD83109.80000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار فيجي
1 LSL0.12032 FJD
5 LSL0.60162 FJD
10 LSL1.20323 FJD
20 LSL2.40646 FJD
50 LSL6.01615 FJD
100 LSL12.03230 FJD
250 LSL30.08075 FJD
500 LSL60.16150 FJD
1000 LSL120.32300 FJD
2000 LSL240.64600 FJD
5000 LSL601.61500 FJD
10000 LSL1203.23000 FJD