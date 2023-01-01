دولار فيجي إلى ليرة لبنانية

تحويل FJD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٬٦٢١٬٤٧٠ lbp

1.00000 FJD = 6621.47000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
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FJD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.06588.41931.438231.662370.9650518.1966
1GBP1.15511.23102.1181.661051.919931.1146321.0158
1USD0.9390.813008183.02281.350451.560910.906217.086
1INR0.01130980.009792590.012044910.0162660.0188010.01091510.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه لبناني
1 FJD6621.47000 LBP
5 FJD33107.35000 LBP
10 FJD66214.70000 LBP
20 FJD132429.40000 LBP
50 FJD331073.50000 LBP
100 FJD662147.00000 LBP
250 FJD1655367.50000 LBP
500 FJD3310735.00000 LBP
1000 FJD6621470.00000 LBP
2000 FJD13242940.00000 LBP
5000 FJD33107350.00000 LBP
10000 FJD66214700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار فيجي
1 LBP0.00015 FJD
5 LBP0.00076 FJD
10 LBP0.00151 FJD
20 LBP0.00302 FJD
50 LBP0.00755 FJD
100 LBP0.01510 FJD
250 LBP0.03776 FJD
500 LBP0.07551 FJD
1000 LBP0.15102 FJD
2000 LBP0.30205 FJD
5000 LBP0.75512 FJD
10000 LBP1.51024 FJD