Фиджийские доллары в ливанские фунты

Сконвертируйте FJD в LBP по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = ل.ل.40 000 LBP

Среднерыночный курс в 18:30
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к LBP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LBP
1 FJD в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий40 112,700040 936,4000
Низкий39 288,100039 288,1000
В среднем39 704,206740 067,3056
Изменение0.28%1.45%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к LBP

За последние 30 дней максимальный курс FJD к LBP составил 40 112,7000, а минимальный — 39 288,1000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 39 704,2067. Изменение курса FJD к LBP в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к LBP составил 40 936,4000, а минимальный — 39 288,1000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40 067,3056. Изменение курса FJD к LBP в процентном соотношении составило 1.45.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к LBP

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Ливанский фунт
1 FJD39 999,50000 LBP
5 FJD199 997,50000 LBP
10 FJD399 995,00000 LBP
20 FJD799 990,00000 LBP
50 FJD1 999 975,00000 LBP
100 FJD3 999 950,00000 LBP
250 FJD9 999 875,00000 LBP
500 FJD19 999 750,00000 LBP
1000 FJD39 999 500,00000 LBP
2000 FJD79 999 000,00000 LBP
5000 FJD199 997 500,00000 LBP
10000 FJD399 995 000,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Фиджийский доллар
1 LBP0,00003 FJD
5 LBP0,00013 FJD
10 LBP0,00025 FJD
20 LBP0,00050 FJD
50 LBP0,00125 FJD
100 LBP0,00250 FJD
250 LBP0,00625 FJD
500 LBP0,01250 FJD
1000 LBP0,02500 FJD
2000 LBP0,05000 FJD
5000 LBP0,12500 FJD
10000 LBP0,25000 FJD