دولار فيجي إلى كولون كوستاريكي

تحويل FJD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
234962 crc

1.00000 FJD = 234.96200 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / كوستاريكا كولوين
1 FJD234.96200 CRC
5 FJD1174.81000 CRC
10 FJD2349.62000 CRC
20 FJD4699.24000 CRC
50 FJD11748.10000 CRC
100 FJD23496.20000 CRC
250 FJD58740.50000 CRC
500 FJD117481.00000 CRC
1000 FJD234962.00000 CRC
2000 FJD469924.00000 CRC
5000 FJD1174810.00000 CRC
10000 FJD2349620.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار فيجي
1 CRC0.00426 FJD
5 CRC0.02128 FJD
10 CRC0.04256 FJD
20 CRC0.08512 FJD
50 CRC0.21280 FJD
100 CRC0.42560 FJD
250 CRC1.06400 FJD
500 CRC2.12800 FJD
1000 CRC4.25601 FJD
2000 CRC8.51202 FJD
5000 CRC21.28005 FJD
10000 CRC42.56010 FJD