Фиджийские доллары в коста-риканские колоны

Сконвертируйте FJD в CRC по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = ₡229,1 CRC

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к CRC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CRC
1 FJD в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий231,3460237,8100
Низкий224,9650224,9650
В среднем228,1490231,8157
Изменение-0.45%-1.75%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к CRC

За последние 30 дней максимальный курс FJD к CRC составил 231,3460, а минимальный — 224,9650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 228,1490. Изменение курса FJD к CRC в процентном соотношении составило -0.45.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к CRC составил 237,8100, а минимальный — 224,9650. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 231,8157. Изменение курса FJD к CRC в процентном соотношении составило -1.75.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к CRC

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Коста-риканский колон
1 FJD229,08700 CRC
5 FJD1 145,43500 CRC
10 FJD2 290,87000 CRC
20 FJD4 581,74000 CRC
50 FJD11 454,35000 CRC
100 FJD22 908,70000 CRC
250 FJD57 271,75000 CRC
500 FJD114 543,50000 CRC
1000 FJD229 087,00000 CRC
2000 FJD458 174,00000 CRC
5000 FJD1 145 435,00000 CRC
10000 FJD2 290 870,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Фиджийский доллар
1 CRC0,00437 FJD
5 CRC0,02183 FJD
10 CRC0,04365 FJD
20 CRC0,08730 FJD
50 CRC0,21826 FJD
100 CRC0,43652 FJD
250 CRC1,09129 FJD
500 CRC2,18258 FJD
1000 CRC4,36516 FJD
2000 CRC8,73032 FJD
5000 CRC21,82580 FJD
10000 CRC43,65160 FJD