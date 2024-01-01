Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile FJD → CRC çevirin

1.000 fjd
228.717 crc

1.00000 FJD = 228.71700 CRC

02:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07591.542610.932051.3475583.03860.7958931.35455
1 ZAR0.052422310.08086720.04886030.07064154.353060.04172240.0710084
1 AUD0.6482512.36610.6042040.87354953.82980.5159380.878087
1 EUR1.072920.46651.6550711.4457989.09210.8539151.4533

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kosta Rika Kolonu
1 FJD228.71700 CRC
5 FJD1143.58500 CRC
10 FJD2287.17000 CRC
20 FJD4574.34000 CRC
50 FJD11435.85000 CRC
100 FJD22871.70000 CRC
250 FJD57179.25000 CRC
500 FJD114358.50000 CRC
1000 FJD228717.00000 CRC
2000 FJD457434.00000 CRC
5000 FJD1143585.00000 CRC
10000 FJD2287170.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Fiji Doları
1 CRC0.00437 FJD
5 CRC0.02186 FJD
10 CRC0.04372 FJD
20 CRC0.08744 FJD
50 CRC0.21861 FJD
100 CRC0.43722 FJD
250 CRC1.09305 FJD
500 CRC2.18611 FJD
1000 CRC4.37222 FJD
2000 CRC8.74444 FJD
5000 CRC21.86110 FJD
10000 CRC43.72220 FJD