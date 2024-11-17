Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Fiji dolarından (FJD) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, FJD - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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FJD → CRC çevrim grafiği
1 FJD = 223,54100 CRC
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Fiji doları → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Fiji doları Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 223,541, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Fiji doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-2.421 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Fiji doları Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 229,087 (10-11-2024) ile en düşük değeri 221,588 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.735 düşüş ile 10-11-2024 günü gerçekleşti.
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Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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