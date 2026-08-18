سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 201.75 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.066% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.401% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 202.77 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 201.177 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.374%.