1 Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile FJD → CRC çevirin

1,000FJ$ FJD = 223,5₡ CRC

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → CRC çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CRC
1 FJD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek230,7860237,8100
Düşük222,0200222,0200
Ortalama226,7238231,1909
Değişim-3.14%-3.54%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → CRC istatistikleri

FJD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 230,7860, en düşük 222,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 226,7238 oldu. FJD → CRC kurundaki değişiklik -3.14 değerindeydi.

FJD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 237,8100, en düşük 222,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 231,1909 oldu. FJD → CRC kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kosta Rika Kolonu
1 FJD223,54100 CRC
5 FJD1.117,70500 CRC
10 FJD2.235,41000 CRC
20 FJD4.470,82000 CRC
50 FJD11.177,05000 CRC
100 FJD22.354,10000 CRC
250 FJD55.885,25000 CRC
500 FJD111.770,50000 CRC
1000 FJD223.541,00000 CRC
2000 FJD447.082,00000 CRC
5000 FJD1.117.705,00000 CRC
10000 FJD2.235.410,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Fiji Doları
1 CRC0,00447 FJD
5 CRC0,02237 FJD
10 CRC0,04473 FJD
20 CRC0,08947 FJD
50 CRC0,22367 FJD
100 CRC0,44735 FJD
250 CRC1,11837 FJD
500 CRC2,23673 FJD
1000 CRC4,47346 FJD
2000 CRC8,94692 FJD
5000 CRC22,36730 FJD
10000 CRC44,73460 FJD