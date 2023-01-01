دولار فيجي إلى دولار برمودي

تحويل FJD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٤٤٠٫٥٥ bmd

1.00000 FJD = 0.44055 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
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FJD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.441.438311.66240.964818.203
1GBP1.1548711.2301102.1411.661131.919931.1142221.0229
1USD0.93890.812942183.03451.35041.560790.905817.0904
1INR0.01130710.009790410.012043210.01626310.01879690.01090870.205823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Bermudan Dollar
1 FJD0.44055 BMD
5 FJD2.20275 BMD
10 FJD4.40550 BMD
20 FJD8.81100 BMD
50 FJD22.02750 BMD
100 FJD44.05500 BMD
250 FJD110.13750 BMD
500 FJD220.27500 BMD
1000 FJD440.55000 BMD
2000 FJD881.10000 BMD
5000 FJD2202.75000 BMD
10000 FJD4405.50000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار فيجي
1 BMD2.26989 FJD
5 BMD11.34945 FJD
10 BMD22.69890 FJD
20 BMD45.39780 FJD
50 BMD113.49450 FJD
100 BMD226.98900 FJD
250 BMD567.47250 FJD
500 BMD1134.94500 FJD
1000 BMD2269.89000 FJD
2000 BMD4539.78000 FJD
5000 BMD11349.45000 FJD
10000 BMD22698.90000 FJD