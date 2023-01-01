20 دولار برمودي إلى دولار فيجي

تحويل BMD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bmd
٤٥٫٢١ fjd

1.00000 BMD = 2.26065 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BMD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار فيجي
1 BMD2.26065 FJD
5 BMD11.30325 FJD
10 BMD22.60650 FJD
20 BMD45.21300 FJD
50 BMD113.03250 FJD
100 BMD226.06500 FJD
250 BMD565.16250 FJD
500 BMD1130.32500 FJD
1000 BMD2260.65000 FJD
2000 BMD4521.30000 FJD
5000 BMD11303.25000 FJD
10000 BMD22606.50000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Bermudan Dollar
1 FJD0.44235 BMD
5 FJD2.21175 BMD
10 FJD4.42350 BMD
20 FJD8.84700 BMD
50 FJD22.11750 BMD
100 FJD44.23500 BMD
250 FJD110.58750 BMD
500 FJD221.17500 BMD
1000 FJD442.35000 BMD
2000 FJD884.70000 BMD
5000 FJD2211.75000 BMD
10000 FJD4423.50000 BMD