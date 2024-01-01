Фиджийские доллары в бермудские доллары

Сконвертируйте FJD в BMD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = $0,4467 BMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к BMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BMD
1 FJD в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44810,4573
Низкий0,43880,4388
В среднем0,44350,4476
Изменение0.25%1.42%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к BMD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к BMD составил 0,4481, а минимальный — 0,4388. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4435. Изменение курса FJD к BMD в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к BMD составил 0,4573, а минимальный — 0,4388. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4476. Изменение курса FJD к BMD в процентном соотношении составило 1.42.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к BMD

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Бермудский доллар
1 FJD0,44665 BMD
5 FJD2,23325 BMD
10 FJD4,46650 BMD
20 FJD8,93300 BMD
50 FJD22,33250 BMD
100 FJD44,66500 BMD
250 FJD111,66250 BMD
500 FJD223,32500 BMD
1000 FJD446,65000 BMD
2000 FJD893,30000 BMD
5000 FJD2 233,25000 BMD
10000 FJD4 466,50000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Фиджийский доллар
1 BMD2,23889 FJD
5 BMD11,19445 FJD
10 BMD22,38890 FJD
20 BMD44,77780 FJD
50 BMD111,94450 FJD
100 BMD223,88900 FJD
250 BMD559,72250 FJD
500 BMD1 119,44500 FJD
1000 BMD2 238,89000 FJD
2000 BMD4 477,78000 FJD
5000 BMD11 194,45000 FJD
10000 BMD22 388,90000 FJD