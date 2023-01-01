دولار فيجي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل FJD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٤٨٬٣٥٠٫٤٠ bdt

1.00000 FJD = 48.35040 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
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FJD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.441.438311.66240.964818.203
1GBP1.1548711.2301102.1411.661131.919931.1142221.0229
1USD0.93890.812942183.03451.35041.560790.905817.0904
1INR0.01130710.009790410.012043210.01626310.01879690.01090870.205823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Bangladeshi Taka
1 FJD48.35040 BDT
5 FJD241.75200 BDT
10 FJD483.50400 BDT
20 FJD967.00800 BDT
50 FJD2417.52000 BDT
100 FJD4835.04000 BDT
250 FJD12087.60000 BDT
500 FJD24175.20000 BDT
1000 FJD48350.40000 BDT
2000 FJD96700.80000 BDT
5000 FJD241752.00000 BDT
10000 FJD483504.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار فيجي
1 BDT0.02068 FJD
5 BDT0.10341 FJD
10 BDT0.20682 FJD
20 BDT0.41365 FJD
50 BDT1.03412 FJD
100 BDT2.06824 FJD
250 BDT5.17060 FJD
500 BDT10.34120 FJD
1000 BDT20.68240 FJD
2000 BDT41.36480 FJD
5000 BDT103.41200 FJD
10000 BDT206.82400 FJD