دولار فيجي إلى مانات أذربيجاني

تحويل FJD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٧٤٨٫٩٤ azn

1.00000 FJD = 0.74894 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:47 UTC
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FJD إلى AZN مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.43491.438551.662560.9647518.2048
1GBP1.1548711.2303102.1421.661521.920241.1141621.0264
1USD0.93880.81281183.02191.35051.560790.905617.0905
1INR0.01130770.009790310.01204510.01626680.01879980.0109080.205855

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / مانات أذربيجان
1 FJD0.74894 AZN
5 FJD3.74467 AZN
10 FJD7.48935 AZN
20 FJD14.97870 AZN
50 FJD37.44675 AZN
100 FJD74.89350 AZN
250 FJD187.23375 AZN
500 FJD374.46750 AZN
1000 FJD748.93500 AZN
2000 FJD1497.87000 AZN
5000 FJD3744.67500 AZN
10000 FJD7489.35000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار فيجي
1 AZN1.33523 FJD
5 AZN6.67615 FJD
10 AZN13.35230 FJD
20 AZN26.70460 FJD
50 AZN66.76150 FJD
100 AZN133.52300 FJD
250 AZN333.80750 FJD
500 AZN667.61500 FJD
1000 AZN1335.23000 FJD
2000 AZN2670.46000 FJD
5000 AZN6676.15000 FJD
10000 AZN13352.30000 FJD