Фиджийские доллары в азербайджанские манаты

Сконвертируйте FJD в AZN по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = man.0,7591 AZN

Среднерыночный курс в 16:49
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График изменения обменного курса FJD к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 FJD в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,76180,7775
Низкий0,74570,7457
В среднем0,75380,7607
Изменение0.22%1.42%
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Соотношение 1 FJD к AZN

За последние 30 дней максимальный курс FJD к AZN составил 0,7618, а минимальный — 0,7457. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7538. Изменение курса FJD к AZN в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к AZN составил 0,7775, а минимальный — 0,7457. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7607. Изменение курса FJD к AZN в процентном соотношении составило 1.42.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Азербайджанский манат
1 FJD0,75915 AZN
5 FJD3,79574 AZN
10 FJD7,59149 AZN
20 FJD15,18298 AZN
50 FJD37,95745 AZN
100 FJD75,91490 AZN
250 FJD189,78725 AZN
500 FJD379,57450 AZN
1000 FJD759,14900 AZN
2000 FJD1 518,29800 AZN
5000 FJD3 795,74500 AZN
10000 FJD7 591,49000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Фиджийский доллар
1 AZN1,31727 FJD
5 AZN6,58635 FJD
10 AZN13,17270 FJD
20 AZN26,34540 FJD
50 AZN65,86350 FJD
100 AZN131,72700 FJD
250 AZN329,31750 FJD
500 AZN658,63500 FJD
1000 AZN1 317,27000 FJD
2000 AZN2 634,54000 FJD
5000 AZN6 586,35000 FJD
10000 AZN13 172,70000 FJD