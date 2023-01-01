دولار فيجي إلى كوانزا أنغولي

تحويل FJD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٦٨٬٠١٥ aoa

1.00000 FJD = 368.01500 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 10:47 UTC
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FJD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.43491.438551.662560.9647518.2048
1GBP1.1548711.2303102.1421.661521.920241.1141621.0264
1USD0.93880.81281183.02191.35051.560790.905617.0905
1INR0.01130770.009790310.01204510.01626680.01879980.0109080.205855

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Angolan Kwanza
1 FJD368.01500 AOA
5 FJD1840.07500 AOA
10 FJD3680.15000 AOA
20 FJD7360.30000 AOA
50 FJD18400.75000 AOA
100 FJD36801.50000 AOA
250 FJD92003.75000 AOA
500 FJD184007.50000 AOA
1000 FJD368015.00000 AOA
2000 FJD736030.00000 AOA
5000 FJD1840075.00000 AOA
10000 FJD3680150.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار فيجي
1 AOA0.00272 FJD
5 AOA0.01359 FJD
10 AOA0.02717 FJD
20 AOA0.05435 FJD
50 AOA0.13586 FJD
100 AOA0.27173 FJD
250 AOA0.67932 FJD
500 AOA1.35864 FJD
1000 AOA2.71728 FJD
2000 AOA5.43456 FJD
5000 AOA13.58640 FJD
10000 AOA27.17280 FJD